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Небензя заявил о развязанной информационной войне против России

Постпред России при ООН Небензя заявил о 1,2 млн фейков о военной операции России
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сейчас в социальных сетях против России развязана информационная война, указав на более миллиона фейков о российской военной спецоперации в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил постпред, ввиду отсутствия свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными, «за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов».

Также, обратил внимание Небензя, в соцсетях размещены целые обучающие пособия о том, как снять фейковые видео, порочащие российскую военную операцию. «А всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 миллиона подобных фейков», — сказал он, призвав коллег не способствовать распространению подобной дезинформации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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