США заявили об отсутствии необходимости менять уровень готовности ядерных сил

США считают, что необходимость менять уровень готовности ядерных сил в настоящее время отсутствует, на это пока нет причин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

«США не видят причин для изменения уровней готовности ядерных сил в настоящее время», — указали в американской администрации.

Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Президент отметил, что страны НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

