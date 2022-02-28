Стали известны номинанты на премию «Ника»

Стали известны номинанты на кинопремию «Ника». Руководство объявило претендентов за 2021 год и опубликовало список на сайте премии.

В категории «Лучший игровой фильм» номинированы «Иван Денисович», «Капитан Волконогов бежал», «Медея», «Разжимая кулаки», «Купе номер 6», «Уроки фарси». Среди режиссеров за награду поборются Александр Зельдович («Медея»), Кира Коваленко («Разжимая Кулаки»), Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Капитан Волконогов Бежал»), Вадим Перельман («Уроки фарси»).

На приз за лучший сценарий претендуют Лидия Канашова, Алексей Федорченко («Последняя Милая Болгария»), Владимир Котт («Конец фильма»), Наташа Меркулова и Алексей Чупов при участии Марта Таниэля («Капитан Волконогов Бежал»), Александр Миндадзе («Паркет») и Илья Цофин («Уроки фарси»).

Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал»), Павел Деревянко («Подельники»), Мераб Нинидзе («Дело») и Филипп Янковский («Иван Денисович») представлены в номинации «Лучшая мужская роль». Среди актрис на премию «Ника» выдвинуты Милана Агузарова («Разжимая кулаки»), Тинатин Далакишвили («Медея») и Ксения Раппопорт («Мама, я дома»).