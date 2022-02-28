В Минобороны рассказали о ситуации в контролируемых ВС России населенных пунктах

Все населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР), которые перешли под контроль Вооруженных сил (ВС) России в ходе операции в Донбассе, продолжают жить в обычном режиме. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» заявлении официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Контроль установлен в том числе над селами Новая Астрахань и Боровеньки.

Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики (ДНР) завершают блокирование Мариуполя.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его словам, Москва приняла соответствующее решение из-за сложной обстановки в ЛНР и ДНР. Перед этим представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.