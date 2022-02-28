В Минобороны сообщили о блокировании Мариуполя
Минобороны России сообщило, что силы ДНР блокируют Мариуполь
Силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что войска Луганской народной республики ведут наступление и захватили населенные пункты Новая Астрахань и Боровеньки, продвинувшись на 23 километра.
В Минобороны подчеркнули, что в указанных населенных пунктах продолжают функционировать объекты жизнеобеспечения населения и работает транспорт.
Ранее в ведомстве назвали фейком сообщения о взломе сайте Минобороны хакерами из международной группировки Anonymоus.