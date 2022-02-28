В Минобороны сообщили о блокировании Мариуполя

Силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что войска Луганской народной республики ведут наступление и захватили населенные пункты Новая Астрахань и Боровеньки, продвинувшись на 23 километра.

В Минобороны подчеркнули, что в указанных населенных пунктах продолжают функционировать объекты жизнеобеспечения населения и работает транспорт.

Ранее в ведомстве назвали фейком сообщения о взломе сайте Минобороны хакерами из международной группировки Anonymоus.