Минобороны России опровергло взлом своего сайта хакерами группировки Anonymоus. В ведомстве сообщили «Ленте.ру», что информация об этом является фейком.

«Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Минобороны России и "похищении" персональных данных сотрудников военного ведомства — примитивный до смеха фейк», — подчеркнули в Минобороны.

Ведомство пояснило, что на серверах сайта не хранится списков персональных данных военнослужащих или других сотрудников, поскольку это запрещено российским законодательством.

Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме.

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила «кибервойну» России. Они также взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT. Группировка отметила, что в настоящее время участвует «в операциях против Российской Федерации».

