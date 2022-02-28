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В ООН ответили на призыв Зеленского лишить Россию права голоса в Совбезе

ООН заявила, что у генсека нет полномочий лишать Россию права голоса в Совете Безопасности
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не имеет полномочий лишать Россию права голоса в Совете Безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права голоса в Совбезе. «Если бы кто-то уделил время прочтению Устава ООН, то стало бы ясно, что генеральный секретарь не имеет подобных полномочий ни в какой форме», — заявил представитель главы всемирной организации.

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Ранее Зеленский во время беседы с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности ООН. Поводом для подобного призыва Зеленский назвал агрессию со стороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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