В ООН ответили на призыв Зеленского лишить Россию права голоса в Совбезе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не имеет полномочий лишать Россию права голоса в Совете Безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права голоса в Совбезе. «Если бы кто-то уделил время прочтению Устава ООН, то стало бы ясно, что генеральный секретарь не имеет подобных полномочий ни в какой форме», — заявил представитель главы всемирной организации.

Ранее Зеленский во время беседы с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности ООН. Поводом для подобного призыва Зеленский назвал агрессию со стороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.