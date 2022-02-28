На бывшую замглавы Оренбурга завели дело за фиктивное трудоустройство блогера

Бывшая заместитель главы Оренбурга попала под следствие, против нее начато расследование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, подозреваемая фиктивно трудоустроила блогера в муниципальное учреждение, которое выплачивало ему ежемесячную зарплату.

Речь идет о чиновнице Светлане Золотаревой и блогере Андрее Лысенко, указывает «Оренбург Медиа». «Иногда подсказывал, какие действия могут вызвать положительные отклики, а какие — резонанс. Не ошибся ни разу. Никогда ничего не делал против своей совести и принципов. Да, платили, исходило это не от меня. Скажем так, это было больше благодарностью за сделанное», — рассказывал блогер о своем сотрудничестве с администрацией в интервью Урал56.ру.

Золотарева занимала должность замглавы Оренбурга с декабря 2019 года до осени 2021 года. Она покинула городскую администрацию вслед за своим начальником Владимиром Ильиных, которого избрали депутатом Госдумы.