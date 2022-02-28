Крупный бренд обругали за рекламу с плюс-сайз-моделью в белье не по размеру

Покупатели раскритиковали крупный супермаркет Asda за рекламное фото плюс-сайз-модели в нижнем белье не по размеру. Соответствующая дискуссия развернулась под публикацией бренда в Instagram.

На размещенном в сети снимке модель Оливия Кэмпбелл (Olivia Campbell) позирует в кружевном комплекте розового цвета, высоко натянув трусы и демонстрируя жировые складки в области талии, а также целлюлит на животе и бедрах. Публикация набрала больше тысячи лайков.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид Кэмпбелл в комментариях. Они отметили, что вещи малы бодипозитивной модели, и обругали марку за безответственный подход к съемке в комментариях. «Нет, это прекрасное белье, но оно просто не подходит этой красивой девушке! Пожалуйста, одевайте своих моделей в вещи тех размеров, которые им действительно подходят», «Должно быть, ей так неудобно, а что касается трусов — тут вообще нет слов», «Я за продвижение позитива и разных телосложений, но белье не подходит ей по размеру!», «Было бы здорово, если бы модели снимались в правильно подобранных вещах», — негодовали они.

Ранее в феврале сообщалось, что Adidas выпустил рекламу с обнаженной грудью разных женщин. Польское подразделение Adidas опубликовало серию фотографий, на которой запечатлены обнаженные женщины, чьи лица обрезаны на снимках. На размещенных кадрах видна только оголенная грудь моделей разных размеров и форм. Промо посвящено выходу самой широкой по количеству женских спортивных топов коллекции в истории бренда.