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108-килограммовая женщина похудела на треть ради сына

Весившая 108 килограммов британка отказалась от шоколадных батончиков и пончиков ради сына
Becky White

Becky White. Фото: страница Becky White в Facebook

Весившая 108 килограммов жительница английского города Болтон, графство Большой Манчестер, сбросила 38 килограммов и раскрыла секрет похудения. Об этом она рассказала Daily Mirror.

По словам матери двоих детей, 41-летней Бекки Уайт, она начала набирать вес после того, как уехала из родительского дома и поступила в университет. «Я обожала пиццу, съедала целые пачки пончиков и шоколадных батончиков. У меня было несколько неудачных отношений, моя уверенность в себе пострадала, и поэтому я стала есть еще больше», — отметила британка.

Женщина призналась, что 18-летний сын Харви начал ее стесняться. Тогда британка решила похудеть не только ради себя, но и ради него и отказалась от любимой пиццы. Уайт стала чаще гулять вместе с партнером, который активно поддерживал ее на пути похудения, и начала придерживаться кембриджской диеты, что позволило сбросить треть веса.

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«Я чувствую себя более сексуальной и стильной, потому что теперь могу ходить по магазинам и примерять новые модные вещи. В прошлом году мы ходили на скачки, и я надела красивое платье. Я чувствовала себя на миллион долларов. Самое главное, Харви очень гордится мной», — заключила Уайт.

Ранее сообщалось, что американские медики опросили около шести тысяч человек, которым удалось сбросить более 20 килограммов и не располнеть в течение следующих трех лет. Многие участники опроса назвали своим секретом целеустремленность.

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Евгения Черкасова
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