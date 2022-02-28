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Шесть тысяч похудевших назвали свои секреты похудения

Тысячи человек, сбросивших более 20 килограммов, назвали свои секреты похудения

Фото: Nadine Primeau / Unsplash

Американские медики опросили около шести тысяч человек, которым удалось сбросить более 20 килограммов и не располнеть в течение следующих трех лет. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Многие участники опроса назвали своим секретом целеустремленность. По их мнению, похудение — это не стометровка, а забег на длинную дистанцию, для которого выносливость важнее скорости.

Еще одно общее свойство тех, кому удавалось похудеть надолго, оказалось в том, что все они записывали количество калорий, которое они употребили за день.

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Нередко добившиеся успеха отмечали, что их мотивировали не столько сброшенные килограммы, а другие результаты похудения: например, улучшение здоровья или появившееся чувство уверенности в себе.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Obesity.

Ранее сообщалось, что житель американского города Миннеаполис, штат Миннесота, похудел на 25 килограммов благодаря бегу и подсчету калорий. 47-летний бизнесмен Скотт Стадхем весил 127 килограммов и едва мог пройти даже 100 метров.

Олег Парамонов
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