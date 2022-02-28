Россиянам дали советы насчет сохранения сбережений

Россиянам не стоит опустошать вклады и скупать бытовую технику, считают доктор экономических наук Юрий Мосейкин и советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Они поделились с «Лентой.ру» советами насчет того, что людям в России делать со своими сбережениями.

Золотое правило в ситуациях, которые, на первый взгляд, кажутся экстремальными — не совершать никаких резких движений, так как попытки сохранить свои сбережения или выиграть на растущем курсе в такой период часто приводят к печальным последствиям, отметил Мосейкин.

Рублевые сбережения

Опустошать вклады в рублях не имеет смысла, так как, с одной стороны, большая сумма наличных на руках не нужна, а, с другой стороны, все платежи по-прежнему проходят по безналу и будут проходить, объяснил Мосейкин. «Мы же живем в рублевой зоне, рублей что ли не хватит? Рублей полно, при том, что на подъеме курса рублей еще будет больше, государство в этом отношении выигрывает», — уточнил он.

Экономисты убеждены, что не имеет никакого смысла вкладываться в бытовую технику. «Этот ажиотаж наблюдался в конце 2014 — начале 2015 годов, и что тогда происходило? Многие сдуру понапокупали явно лишней техники, а потом не знали, что с ней делать», — считает Хестанов.

Мне кажется, тут нужен здравый смысл. Большая часть техники устаревает, поэтому, если объективно нужно менять технику, тогда имеет смысл не затягивать, пойти и купить. Но просто так пойти покупать про запас — это глупая идея Сергей Хестанов доцент РАНХиГС

Относительно того, стоит ли сейчас вкладывать рубли в валюту, экономисты разошлись во мнениях. Мосейкин считает, что делать это уже поздно, так как валюта пошла вверх, и после скачка отыграется обратно, поэтому люди понесут потери. А Хестанов обращает внимание, что в этом вопросе нужно учитывать риски.

«Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас геополитическая премия в рубле, наверное, рублей 30, то есть у рубля есть потенциал к укреплению довольно большой, но и потенциал падения тоже солидный. Все упирается в следующее: как человек оценивает ситуацию. Если человек считает, что будет ухудшение, тогда можно идти и покупать валюту, но надо понимать, что есть вероятность, что рубль укрепится, и соответственно, наоборот», — заявил Хестанов.

По мнению Мосейкина, помочь сохранить рублевые сбережения сейчас могут депозиты.

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Валютные сбережения

Не следует переводить валюту в рубли, каким бы привлекательным не казался курс, считает Мосейкин, так как это максимально ликвидный актив. «Если вложиться в рубли, не факт, что вы сможете потом конвертировать в обратную сторону. Если есть накопления, так пусть и лежат спокойненько», — отметил он.

Ценные бумаги

Не стоит бездумно избавляться и от ценных бумаг, убежден Мосейкин. «На падении наши граждане не заработают, на бирже «медведи» так играют на понижении, у них опыт есть, они могут другими акциями прикрываться. А населению, у которого есть ценные бумаги, от акций наших компаний не время избавляться, потому что потери вы видели, биржа у нас на 20-30 процентов просела, в нижней точке никто не продает», — объяснил экономист.

Все меры относительно своей финансовой стабильности нужно предпринимать заранее, как и заботиться о своем здоровье в целях профилактики, считает Хестанов. «Сейчас все равно, что пить "Боржоми", когда с почками уже проблемы», — отметил экономист.

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