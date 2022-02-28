Психолог описал способы приучить мозг лучше засыпать

Американский психолог Майкл Гранднер рассказал, как нужно правильно засыпать. Об этом пишет CNN Health.

По словам эксперта, очень важно ложиться и просыпаться в одно и то же время, не делая исключений даже для выходных. Это необходимо для того, чтобы организм научился выделять гормон мелатонин, регулирующий циклы сна, именно в те моменты, когда он нужен.

Для начала можно следить только за временем пробуждения — это, по словам Гарднера, хороший способ выработать правильный режим дня. «Мы не всегда контролируем, когда нас клонит ко сну, но только от нас зависит, когда мы проснемся, и в мозге включится маленький таймер, устанавливающий наши ритмы сна», — объясняет он.

Психолог советует ни в коем случае не валяться в кровати, если не удается заснуть. Нарушение этого правила может привести к хронической бессоннице. «Если вы бодрствуете уже 20 или 30 минут, вставайте и перезапустите свой цикл сна, — говорит он. — Может, вам захочется спать через пять минут, может, через час, но не следует ждать этого момента в кровати».

По мнению Гранднера, многие жертвуют сном ради развлечений и дел. Он считает такой подход губительным. «Проблема заключается в том, что мы не останавливаемся, не отключаемся, — утверждает психолог. — И это идет нам во вред и делает следующий день более сложным».

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.