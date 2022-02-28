Производители стройматериалов захотели повысить цены на фоне санкций

Производители строительных материалов захотели повысить цены на свои товары с марта на 20-30 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Застройщики жилья и продавцы товаров для дома и ремонта сообщили, что из-за снижения курса рубля на фоне западных санкций производители временно приостановили отгрузку стройматериалов. В строительной компании ГК ФСК заявили, что их уведомили о трудностях с поставками товаров от швейцарской ABB и французской «Шнейдер Электрик». Европейские поставщики электроники для строительства также объявили Acons Group о временной приостановке сотрудничества. В ГК «Гранель» рассказали, что им сообщили о приостановке отгрузок даже по действующих договорам.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», заявили, что поставщики временно прекратили выставлять счета, так как с марта планируют поднять цены. Один из дистрибьюторов стройматериалов уточнил, что рост стоимости может составить 20-30 процентов. Больше всего поднимутся в цене импортные товары и оборудование, в котором присутствуют импортные комплектующие.

Такое повышение стоимости ударит прежде всего по рынку высокобюджетного жилья, где доля используемых импортных материалов доходит до 40 процентов. При строительстве массового жилья эта доля составляет всего 20-25 процентов. Эксперты считают, что застройщикам придется пересматривать сметы и финансовые модели проектов. Подорожание строительства приведет к росту цен на квартиры в новостройках.

Со стремительным ростом цен на стройматериалы застройщики и ретейлеры столкнулись еще в 2021 году. Как сообщалось в феврале, за год рекордно поднялся в цене черный металл — его стоимость выросла вдвое. Пиломатериалы тоже подорожали: стоимость обрезной доски увеличилась на 42,2 процента, кирпича — на 37,7 процента, кровельного материала — на 39,3 процента, бетона — на 15,4 процента.