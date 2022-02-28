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Российских студентов начали исключать из вузов Европы

Омбудсмен Москалькова заявила об исключениях из вузов Европы студентов из РФ из-за Украины

Фото: Shutterstock

Российских студентов начали исключать из европейских вузов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Омбудсмен подчеркнула, что сейчас принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы.

Москалькова заверила, что будет оказывать помощь отчисленным студентам вместе с Минобрнауки. Кроме того, россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев, добавила она.

Позже Высшая школа экономики (ВШЭ) подтвердила готовность принять на учебу исключенных из европейских вузов студентов, передает РИА Новости.

Ранее Москалькова подчеркивала, что ситуация в Донбассе «отвечает всем признакам геноцида».

Люди, которые выезжали с территории Луганска и Донецка, «отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня», указывала она.

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Анна Щербакова
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