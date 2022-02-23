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Москалькова назвала геноцидом ситуацию в Донбассе

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала геноцидом события в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация в Донбассе «отвечает всем признакам геноцида». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем с 2014 года целую цепь событий, среди которых запрещение выплат пенсий, запрещение выплат пособий. А как человек может существовать, если он не получает тот минимальный прожиточный минимум, который обеспечит ему нормальную жизненную ситуацию», — заявила российский омбудсмен в интервью телеканалу «Россия 24».

Москалькова также сказала, что люди, которые выезжали с территории Луганска и Донецка, «отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня». Она добавила, что происходящий сегодня «массовый исход» женщин и детей из ДНР и ЛНР говорит о том, что люди боятся за свою жизнь.

Ранее 23 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что происходящее в Донбассе не является геноцидом, а российских военных, в случае введения их в Донбасс, нельзя будет считать миротворческим контингентом.

В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова генсека ООН о ситуации на востоке Украины не соответствуют его статусу и полномочиям по уставу организации.

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Никита Савин
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