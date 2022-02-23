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Генсек ООН отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом

Генсек ООН Гутерриш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Sven Hoppe/ Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом. Он подчеркнул, что этот термин имеет определенное международным правом значение и призвал следовать подобному определению, передает РИА Новости.

«Геноцид — это преступление, которое четко определено, и (случаи геноцида) должны определяться в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай», — подчеркнул политик, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, российских военных, в случае введения их в Донбасс, нельзя будет считать миротворческим контингентом. Гутерриш пояснил, что войска одной страны не могут быть беспристрастными миротворцами, когда входят на территорию другой страны без ее согласия.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом отрицание США факта геноцида русских в Донбассе. По его словам, американская сторона преследует геополитическую цель оттеснить Россию как можно дальше на восток.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. По данным СКР, зафиксированы сотни фактов уничтожения жителей Донбасса, которые были квалифицированы как применение запрещенных средств и методов ведения войны. Госдепартамент США не согласился с оценками России.

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Марина Совина
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