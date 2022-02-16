Госдеп высказался о «геноциде» в Донбассе

Госдепартамент США высказался о «геноциде» в Донбассе и не согласился с оценками России. Как сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, Вашингтон не видит оснований для подобных заявлений, передает РИА Новости.

«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований», — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на заявления России о начале расследования дела о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе. Она отметила, что сведения о захоронениях могут быть дезинформацией.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. По данным СКР, зафиксированы сотни фактов уничтожения жителей Донбасса, которые были квалифицированы как применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Всего были эксгумированы останки почти 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями в 2014 году.

