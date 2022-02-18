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Посол России назвал цинизмом отрицание США факта геноцида русских в Донбассе

США цинично отрицают геноцид русских в Донбассе, заявил посол России Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом отрицание США факта геноцида русских в Донбассе. Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

«Здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм. Получается, что красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», — заявил Антонов. По его словам, американская сторона преследует геополитическую цель оттеснить Россию как можно дальше на восток. «А раз так — надо проводить линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания», — пояснил он.

Российский посол добавил, что на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены, и США должны это понимать. Именно в этом и состоит залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности, заключил Антонов.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. По данным СКР, зафиксированы сотни фактов уничтожения жителей Донбасса, которые были квалифицированы как применение запрещенных средств и методов ведения войны. Госдепартамент США не согласился с оценками России.

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Марина Совина
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