МИД отреагировал на отказ генсека ООН считать происходящее в Донбассе геноцидом

Заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ситуации на востоке Украины не соответствуют его статусу и полномочиям по уставу организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

Таким образом глава МИД России отреагировал в том числе на отказ Гутерриша считать происходящее в Донбассе геноцидом. «К нашему огромному сожалению генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН», — сказал Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Он добавил, что российские дипломаты довели до Гутерриша оценку Москвы его заявлений.

Ранее 23 февраля генсек ООН сказал, что происходящее в Донбассе не является геноцидом, а российских военных, в случае введения их в Донбасс, нельзя будет считать миротворческим контингентом.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале, когда Донецкая, Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) и Украина обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

