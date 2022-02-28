Канада поставит противотанковое оружие на Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны планируют поставить на Украину противотанковое оружие, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем, что будем поставлять Украине противотанковые системы вооружения и модернизированные боеприпасы», — отметил Трюдо.

28 февраля Оттава объявила о поставках Киеву военной помощи, объем которой оценивается в 20 миллионов долларов. В частности, Канада направить на Украину бронежилеты, каски и приборы ночного видения.