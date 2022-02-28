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Канада поставит противотанковое оружие на Украину

Премьер Канады Трюдо объявил о поставках противотанкового оружия на Украину
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны планируют поставить на Украину противотанковое оружие, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем, что будем поставлять Украине противотанковые системы вооружения и модернизированные боеприпасы», — отметил Трюдо.

28 февраля Оттава объявила о поставках Киеву военной помощи, объем которой оценивается в 20 миллионов долларов. В частности, Канада направить на Украину бронежилеты, каски и приборы ночного видения.

Марина Совина
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