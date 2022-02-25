Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной

Министерство транспорта Канады распространило авиационную директиву NOTAM, в котором содержится запрет для канадских авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Украины, а также в 185 километрах от украинской границы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

«В ответ на разворачивающийся конфликт на Украине мы выпустили NOTAM, запрещающий канадским операторам воздушных судов и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов входить в воздушное пространство Украины», — указано в директиве Минтранса.

Также сообщается, что лайнерам запрещено летать в пределах 100 морских миль (185 километров) вдоль границ Украины — над Москвой, Ростовом, Минском и Кишиневом. Сроки запрета не сообщаются.

Ранее стало известно, что управление гражданской авиации США заявило о расширении запретных зон для полетов американских самолетов в Восточной Европе и России, они распространяются на всю территорию Украины и Белоруссии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.