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Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной

Минтранс Канады запретил полеты в воздушном пространстве Украины, над Москвой и Минском

Фото: Globallookpress.com

Министерство транспорта Канады распространило авиационную директиву NOTAM, в котором содержится запрет для канадских авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Украины, а также в 185 километрах от украинской границы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

«В ответ на разворачивающийся конфликт на Украине мы выпустили NOTAM, запрещающий канадским операторам воздушных судов и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов входить в воздушное пространство Украины», — указано в директиве Минтранса.

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Также сообщается, что лайнерам запрещено летать в пределах 100 морских миль (185 километров) вдоль границ Украины — над Москвой, Ростовом, Минском и Кишиневом. Сроки запрета не сообщаются.

Ранее стало известно, что управление гражданской авиации США заявило о расширении запретных зон для полетов американских самолетов в Восточной Европе и России, они распространяются на всю территорию Украины и Белоруссии. 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Валентина Процкова
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