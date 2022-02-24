США расширили запретные зоны для своих самолетов в Европе и России

Управление гражданской авиации США заявило о расширении запретные для полетов американских самолетов зоны в Восточной Европе и России, они распространяются на всю территорию Украины и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Расширенные уведомления о запрете полетов теперь охватывают всю Украину, всю Белоруссию и западную часть России», — говорится в заявлении управления.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Кроме того, Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

