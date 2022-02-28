Цены на газ в Европе выросли почти на четверть по сравнению с закрытием торгов в пятницу, рост составляет 23,4 процента, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса к моменту написания новости превышает отметку 1350 долларов за тысячу кубометров.

Цены на нефть 28 февраля также растут, стоимость фьючерсов на Brent превышала 103 доллара и к моменту написания материала скорректировалась до 102,3 доллара. Как отмечает Reuters, нефть дорожает на фоне санкций в отношении России.

Ранее в конце февраля в Еврокомиссии отмечали, что Европе необходимо в среднесрочной и долгосрочной перспективах создать стратегию, которая позволила бы добиться полной независимости от поставок российского топлива. При этом, по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, на текущую зиму запасы газа из альтернативных источников уже обеспечены.