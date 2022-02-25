Европе предсказали нехватку газа зимой

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предсказала Европе нехватку газа зимой, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, на сегодняшний день Евросоюз слишком зависим от российских ископаемых видов топлива. Она подчеркнула, что «Газпром» показал себя как «ненадежного поставщика» и призвала сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля.

«В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент [России Владимир] Путин полностью отключит нас от российского газа», — отметила она. Глава Еврокомиссии уточнила, что это краткосрочная перспектива.

По ее словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективах необходимо создать четкую стратегию с учетом негативного опыта 2021 года, «как стать полностью независимыми от российского ископаемого топлива».

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Европе резкий рост цен на газ в будущем, до уровня две тысячи евро за тысячу кубометров. Таким образом, объяснил чиновник в Twitter, европейцы благодаря своему решению войдут в «новый мир».

