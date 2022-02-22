Медведев пообещал Европе заоблачные цены на газ

Остановка сертификации «Северного потока-2» приведет к тому, что биржевая цена на газ в Европе вырастет до двух тысяч евро за тысячу кубометров, написал в своем Twitter зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить две тысячи евро за тысячу кубов газа», — пообещал он региону заоблачные цены на топливо.

Минэкономики Германии 22 февраля остановило сертификацию «Северного потока-2». Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал о необходимости полной блокировки российского проекта.

Цены на газ в Европе на торгах во вторник, 22 февраля, выросли. Стоимость мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла 925 долларов за тысячу кубометров. Увеличение цен на энергоносители отмечается на фоне геополитической напряженности.