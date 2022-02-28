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Казахстанский провайдер отключил вещание российских каналов

Казахстанский провайдер «Ремстройсервис» приостановил вещание российских телеканалов

Фото: Globallookpress.com

Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана — компания «Ремстройсервис» — отключил вещание российских федеральных телеканалов в своей сети. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

В «Ремстройсервисе» заявили, что приостановили вещание российских телеканалов из-за их позиции по освещению ситуации на Украине.

«По всем российским, так называемым "федеральным" каналам, мы временно включили вещание канала "Хабар 24" (казахский государственный телеканал — прим. "Ленты.ру"). Просим отнестись с пониманием», — говорится в сообщении провайдера.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил о введении в республике военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Алевтина Запольская
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