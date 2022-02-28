На Украине начали задерживать чиновников за госизмену

Украинские силовики задержали нескольких чиновников и полицейских по статье о государственной измене после начала российской спецоперации в Донбассе. Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, сообщает РИА Новости.

По его словам, задержания начались в рамках операции украинских военных.

«Сейчас задержан мэр [города] Южного (Харьковской области — прим. "Ленты.ру") господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор», — сказал Синегубов.

Ранее Украина официально подтвердила взятие в плен своих пограничников и морских пехотинцев на острое Змеиный. Речь идет о 82 военных, с них была взята подписка об отказе от участия в военных действиях.