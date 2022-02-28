Испания предложила закрыть европейские порты для судов из России

Испания предложила странам ЕС закрыть порты Европы для российских кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Хосе Мануэля Альбареса.

Дипломат заявил, что его предложение о блокировке портов для российских судов встретило поддержку. «Надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера», — отметил Альбарес.

В испанском Министерстве транспорта подтвердили, что власти намерены закрыть порты для всех кораблей из России. «Мы предлагаем меры, начиная от запрета на заход судов в испанские порты и заканчивая снабжением», — пояснила глава министерства Ракель Санчес.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза (ЕС) и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.