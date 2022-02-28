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Испания предложила закрыть европейские порты для судов из России

Глава МИД Испании заявил, что предложил ЕС закрыть порты Европы для российских кораблей

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Испания предложила странам ЕС закрыть порты Европы для российских кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Хосе Мануэля Альбареса.

Дипломат заявил, что его предложение о блокировке портов для российских судов встретило поддержку. «Надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера», — отметил Альбарес.

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В испанском Министерстве транспорта подтвердили, что власти намерены закрыть порты для всех кораблей из России. «Мы предлагаем меры, начиная от запрета на заход судов в испанские порты и заканчивая снабжением», — пояснила глава министерства Ракель Санчес.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза (ЕС) и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.

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Анжелика Бережная
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