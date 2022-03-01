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Менделеевскому району Татарстана выделят 680 миллионов рублей на ремонт дорог

Глава Менделеевского района заявил, что планирует провести ремонт 15 километров дорог

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Менделеевскому району Татарстана выделят 680 миллионов рублей на ремонт и строительство автомобильных дорог. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

Известно, что в 2022 году планируется провести благоустройство 15 километров дорожной сети. «Это значительно разгрузит федеральную магистраль и повысит безопасность дорожного движения на территории района», — заявил глава упомянутого района Радмир Беляев на итоговом заседании Совета района.

В декабре прошлого года в Менделеевском районе Татарстана открыли новую животноводческую ферму. Новая ферма появилась в поселке Псеево Менделеевского района благодаря выигранному гранту по линии Минсельхозпрода республики на сумму 16,6 миллиона рублей. Отмечается, что общая сумма инвестиций в данный проект составляет около 32 миллионов рублей.

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Майя Пономаренко
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