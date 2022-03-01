Страны восточной Европы передадут Украине боевые самолеты

Польша, Словакия и Болгария передадут Военно-воздушным силам (ВВС) Украины 70 боевых самолетов, Варшава может предоставить для них аэродромы на польской территории, сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил Украины на официальной странице в​​​​​​​ Facebook.

«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры [из стран восточной Европы] передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ВМС Украины, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолетов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза (ЕС) обсудят планы совместной военной помощи Украине на сумму в размере 500 миллионов евро, притом в поставки войдет топливо и оборонительное вооружение. «Россия несет потери, но мы должны предоставить боеприпасы, мы должны предоставить крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение, а также топливо для танков и самолетов», — заявил Боррель.

