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Посол прокомментировал высылку 12 сотрудников постпредства России при ООН из США

Посол Антонов счел высылку работников постпредства РФ при ООН из США недружественным шагом
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA/ Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал высылку 12 сотрудников постпредства РФ при ООН из США. Его слова размещены на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломат назвал решение объявить работников дипмиссии персонами нон-грата недружественным шагом. «Данные действия администрации вызывают чувство глубокого разочарования и полного отторжения. Вновь удар пришелся по российским дипломатам. Это враждебный выпад против нашей страны», — подчеркнул он.

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Антонов отметил, что правительство США вновь нарушило свои обязательства по обеспечению функционирования представительства иностранного государства при ООН.

Посол добавил, что действия американской администрации не направлены на смягчение международной обстановки и стабилизацию отношений между Москвой и Вашингтоном. Он заключил, что две великие державы несут ответственность за глобальный мир и безопасность, которая как никогда востребована в условиях потрясений на международной арене.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата и выслали их из страны. Работники дипмиссии должны покинуть страну до 7 марта. Дипломат добавил, что подобное решение Вашингтона говорит о неуважении к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Марина Совина
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