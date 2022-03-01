Посол прокомментировал высылку 12 сотрудников постпредства России при ООН из США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал высылку 12 сотрудников постпредства РФ при ООН из США. Его слова размещены на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломат назвал решение объявить работников дипмиссии персонами нон-грата недружественным шагом. «Данные действия администрации вызывают чувство глубокого разочарования и полного отторжения. Вновь удар пришелся по российским дипломатам. Это враждебный выпад против нашей страны», — подчеркнул он.

Антонов отметил, что правительство США вновь нарушило свои обязательства по обеспечению функционирования представительства иностранного государства при ООН.

Посол добавил, что действия американской администрации не направлены на смягчение международной обстановки и стабилизацию отношений между Москвой и Вашингтоном. Он заключил, что две великие державы несут ответственность за глобальный мир и безопасность, которая как никогда востребована в условиях потрясений на международной арене.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата и выслали их из страны. Работники дипмиссии должны покинуть страну до 7 марта. Дипломат добавил, что подобное решение Вашингтона говорит о неуважении к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.