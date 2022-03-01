Актер сериала «Тайны следствия» попытался ограбить банк

Российский актер Андрей Божанов, известный по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Артист, у которого при себе был пистолет с просроченным разрешением, попробовал ограбить банк. Несколько часов спустя его удалось задержать, в отношении него возбудили дело о разбое.

Уточняется, что Божанов пришел в отделение и навел оружие на 56-летнего кассира. Тот не стал отдавать ему деньги. Сам актер пока никак не объяснил свои действия.

В прошлом году российскую актрису Наталью Дрожжину обвинили в краже памятника со старого кладбища для его установки на могиле своей матери. По словам бывшего участника группы «Ленинград» Стаса Барецкого, артистка украла надгробие с чужой могилы и установила его на могилу своей матери. Шоумен также назвал актрису «ритуальным агентом» и рассказал, что она предоставляет свои услуги родственникам известных людей сразу после их смерти.