Российскую актрису обвинили в краже памятника с кладбища для своей матери

Актрису Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища и его установке на могилу матери

Российскую актрису Наталью Дрожжину обвинили в краже памятника со старого кладбища для его установки на могиле своей матери. Об этом сообщил музыкант и шоумен Стас Барецкий, его слова приводит «Пятый канал».

По словам бывшего участника группы «Ленинград», артистка украла надгробие с чужой могилы и установила его на могилу своей матери. «У меня с ней был совместный бизнес, мы хоронили одного знаменитого актера, но она меня кинула на 300 тысяч рублей. Что касается слухов насчет памятника, она украла и поставила его на могилу своей матери», — заявил Барецкий.

Шоумен также назвал актрису «ритуальным агентом» и рассказал, что она предоставляет свои услуги родственникам известных людей сразу после их смерти.

В сентябре 2020 года вдова советского актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала о хищении его имущества. Она обвинила в произошедшем Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина. Вскоре супругов задержали и предъявили обвинение в мошенничестве. В итоге суд встал на сторону наследников актера и признал сделки с его недвижимостью недействительными.