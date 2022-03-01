Девушка смастерила платье из игральных карт и примерила его на камеру

Девушка смастерила наряд собственными руками, используя нестандартные компоненты, и привлекла внимание сотен тысяч пользователей TikTok. Видео с процессом создания платья и его примерки она поделилась на своей странице в соцсети.

На опубликованных кадрах блогерша Тифани Валлемак (Tifany Wallemacq) показывает, как скрепляет с помощью канцелярского степлера несколько игральных карт, расположенных рубашкой вверх, и формирует из них корсет. Затем она прикрепляет карты к сетке, исполняющей роль юбочного каркаса. Работу Валлемак завершает соединением верхней и нижней части костюма, получая в результате необычное платье длиной выше колена. В конце ролика блогерша дополняет наряд поясом и предстает в нем перед камерой.

Видео набрало более 633 тысяч просмотров, талант и терпение девушки вызвали восхищение у зрителей. «Сначала у меня сложилось впечатление, что это набивная ткань. Потрясает», «Отличная работа», «Тебе надо быть стилистом», «У тебя определенно есть талант», «Это новая версия игры на терпение», — писали пользователи в комментариях.

При этом игральные карты — не единственный материал, который блогерша использует для изготовления платьев. В аккаунте она публикует ролики с нарядами из цветов, стикеров, газет, фольги, картона и блинов.

Ранее в феврале популярная блогерша Каролина (Carolina) показала способ подогнать под фигуру шелковое платье с помощью булавки и шнурка. По рекомендации девушки, одежду необходимо вывернуть наизнанку и прикрепить булавки сзади на талии. Далее в отверстия следует продеть шнурок, стянуть его и закрепить.

