В Совфеде высказались о решении Турции закрыть проливы для военных кораблей

Решение властей Турции закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода всех военных кораблей не нанесет России значительного ущерба. Об этом рассказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Российские корабли базируются на военно-морских базах Черноморского флота в достаточном количестве, подчеркнул сенатор.

По мнению Цекова, Турция сейчас пытается играть роль страны, которая в определенной степени является миротворцем. Сенатор допустил, что на решение турецкого правительства могло повлиять давление со стороны НАТО.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция закроет проливы для России и Украины.

19 статья Конвенции Монтре подразумевает, что во время войны, при условии, что Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы, пояснил он.

Чавушоглу заверил, что Анкара будет неукоснительно соблюдать данную конвенцию.