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Турция закроет Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил, что Турция закроет проливы для России и Украины

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией Монтре. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk, пишет Cumhuriyet.

19 статья Конвенции подразумевает, что во время войны, при условии, что Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. Глава турецкого МИД заявил, что Анкара будет неукоснительно ее соблюдать.

«19-я статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну», — сказал Чавушоглу. По словам министра, Турция будет соблюдать статью по отношению к обеим сторонам конфликта.

Исключение, согласно Конвенции, будет сделано для возвращения военных кораблей воюющих сторон в свои порты основной стоянки.

В субботу, 26 февраля о решении Турции запретить российским кораблям пересекать пролив сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Официальных заявлений на этот счет Анкара не делала.

Марина Совина
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