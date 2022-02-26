В Турции опровергли закрытие Босфора для российских судов

Турция не вводила никаких ограничений на движение российских судов через пролив Босфор из-за ситуации на Украине. Об этом пишет газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве, передает ТАСС.

В субботу, 26 февраля о решении Турции запретить российским кораблям пересекать пролив сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Официальных заявлений на этот счет Анкара не делала.

«Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало», – прокомментировали ситуацию в посольстве России в турецкой столице.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оценки ситуации вокруг Украины со стороны западных стран. Она назвала их «сводками из дурдома» и подчеркнула, что продолжает следить за заявлениями «англосаксонского дуэта».