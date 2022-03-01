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Детей из ДНР и ЛНР предложили принимать в российские вузы без сдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора предложил разрешить детям из ДНР и ЛНР поступать в вузы РФ без ЕГЭ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Рособрнадзор предложил разрешить детям из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поступать в российские вузы без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев во вторник, 1 марта, сообщает ТАСС.

Кроме того, Рособрнадзор планирует организовать пункты для сдачи экзаменов в ДНР и ЛНР, отметил Музаев.

Глава Рособрнадзора рассчитывает, что предложение о приеме в российские вузы детей из ДНР и ЛНР без ЕГЭ будет поддержано в правительстве. Он напомнил об опыте, когда дети из Крыма в 2014 году получили право в течение нескольких лет не сдавать этот экзамен.

«Если обстановка не будет позволять выбравшим ЕГЭ детям нормально сдавать его, то мы, как и в прошлые годы, в приграничных субъектах России для них организуем все, чтобы была такая возможность», — заявил Музаев.

Ранее сообщалось, что к работе штаба #МЫВМЕСТЕ по стране для помощи вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик присоединились около 5 тысяч волонтеров.

Они продолжают принимать и распределять гуманитарную помощь, обеспечивают комфортные условия в пунктах временного размещения, организуют обучение для школьников и развлечения для малышей.

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Анна Щербакова
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