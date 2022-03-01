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Депутат призвал снимать с постов несогласных с операцией на Украине чиновников

Депутат ГД Хамзаев призвал запретить критикующим операцию на Украине занимать госдолжности
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы (ГД) Султан Хамзаев заявил, что решения верховного главнокомандующего не должны критиковаться или подвергаться сомнениям, в связи с чем призвал добиваться снятия с постов всех несогласных с операцией на Украине чиновников, запретив им работать в государственных структурах и занимать госдолжности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые наши "состоявшиеся" граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны. Звучат лозунги, в которых я слышу одно — предательство. Таким "несогласным" нужно запретить работать на всех государственных должностях. Раз и навсегда, каждому преподать урок: если решение верховного главнокомандующего принято — ни шагу назад», — заявил политик.

Ранее операторы мобильной связи на Украине отключили доступ к своим сетям для телефонов с российскими номерами. В публикации Госспецсвязи Украины отмечается, что связь остается одним из ключевых элементов при ведении «боевых действий».

Марина Совина
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