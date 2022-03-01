На Украине отключили связь для телефонов с рядом номеров

Операторы мобильной связи Украины отключили доступ к своим сетям для ряда телефонов. Об этом написала Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) страны в своем официальном Telegram-канале.

Госспецсвязь Украины сообщила об отключении связи для телефонов с российскими номерами. В публикации ведомства отмечается, что связь остается одним из ключевых элементов при ведении «боевых действий».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ввести новые санкции против России. С таким предложением он обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора. «Мы согласовали дальнейшие шаги», — отметил министр иностранных дел Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время видеообращения к соотечественникам. Путин также выступил с заявлением к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России станет незамедлительным.