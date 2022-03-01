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Глава МИД Украины потребовал новых санкций против России

Глава МИД Украины Кулеба призвал госсекретаря США Блинкена ввести новые санкции против РФ
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы они обсудили возможность введения дополнительных ограничений против России, написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба рассказал, что призвал Блинкена ввести новые санкции против России.

«В ходе разговора Энтони Блинкен подтвердил, что США неизменно поддерживают Украину. Я подчеркнул, что Украина жаждет мира, но пока мы находимся под натиском России, нам нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь заверил меня и в том, и в другом. Мы согласовали дальнейшие шаги», — заявил глава МИД Украины.

Кулеба и ранее выступал с просьбами ввести против России жесткие санкции. Так, 24 февраля он призвал не повторять ошибок прошлого и «ударить по России» ограничениями сейчас.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал происходящее агрессией по отношению к республике.

Марина Совина
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