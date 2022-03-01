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Россиянка бюджетно слетала в Египет и пожаловалась на «визжащую» сантехнику

Россиянка отдохнула в Египте за 38 тысяч рублей и пожаловалась на сантехнику в отеле

Фото: Shuttestock

Россиянка слетала в Египет по «самой бюджетной» путевке и рассказала о достоинствах и недостатках отдыха. Мнение женщины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, за пятидневный тур в Шарм-эш-Шейх на двоих она заплатила 38 тысяч рублей. В стоимость вошли перелет и проживание в трехзвездочном отеле — при этом путешественница рассказала, что такого внимания и сервиса отдыхающие не получат ни в одной «пятерке» Египта.

Тем не менее, по словам туристки, у гостиницы были свои минусы. Например, она пожаловалась на старую сантехнику в номерах, которая издавала «визжащие» звуки и почти не подавала воду. Также ей не понравился бассейн с ледяной водой и скользким полом.

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Среди плюсов отеля россиянка назвала вежливый персонал, который быстро реагировал на просьбы гостей, качественный алкоголь и удобный пляж. «В этот отель скорее всего не вернемся, а сорваться внезапно на отдых нам понравилось, будем исследовать другие бюджетные "трешки" Египта», — резюмировала она.

Ранее в феврале в Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне поставили абсолютный рекорд по турпотоку на курорты Турции в январе 2022 года — страну посетили почти 135 тысяч россиян. Согласно официальным статистическим данным министерства культуры и туризма республики, в январе в Турцию прибыли 1,3 миллиона иностранцев, из них каждый десятый — из России.

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Мария Гейн
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