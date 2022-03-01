Курсы криптовалют выросли

Стоимость криптовалют за сутки выросла более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи.

Курс биткоина за сутки подорожал на 17 процентов, до 44,9 тысячи долларов. Также выросла цена на криптовалюту Ethereum. Ее стоимость увеличилась на 15 процентов, до 3 тысяч долларов. Binance Coin подорожал на 13 процентов, до 412 долларов. По данным CoinGecko, общая капитализация цифровых активов выросла на 12 процентов, до 2 триллионов долларов.

Генеральный директор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид считает, что рост курса криптовалют продолжится, так как люди ищут альтернативы традиционным финансовым инструментам в условиях экономической нестабильности.

24 февраля стоимость биткоина упала, достигнув месячного минимума. Затем стоимость криптовалют резко выросла. Биткоин подорожал на 9 процентов, до 39 468 долларов. Ethereum — на 10 процентов, до 2738 долларов.