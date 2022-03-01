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Самый богатый австралиец даст денег на спасение планеты

Австралийский магнат инвестирует 2,2 миллиарда долларов в возобновляемые источники энергии

Фото: Ben Makori / Reuters

Самый богатый человек в Австралии даст 3 миллиарда австралийских долларов (2,2 миллиарда долларов) на спасение планеты. Речь о железорудном магнате Эндрю Форресте, который заявил о намерении инвестировать в возобновляемые источники энергии в центральном Квинсленде. Об этом сообщает Reuters.

Компания Форреста Squadron Energy приобрела проект Clarke Creek, который занимается развитием ветряной и солнечной фермы. У проекта уже есть заключенные контракты на начало строительства.

«Мы инвестируем в Clarke Creek не только для того, чтобы использовать возобновляемую энергию ветра и солнца для энергообеспечения наших домов, заводов и городов, но и в качестве важного шага к тому, чтобы избавиться от зависимости от ископаемого топлива», — заявил Форрест.

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Ожидается, что первый этап проекта Clarke Wind полностью запустят в 2024 году, второй этап — в 2026-м. Проект сможет производить энергию для питания более 660 тысяч домов, или 40 процентов домохозяйств Квинсленда.

Форрест также планирует превратить горнодобывающую компанию Fortescue Metals Group, председателем которой он является, в крупнейшего в мире производителя экологически чистой энергии.

Ранее в стартап Antora Energy, который занимается добычей энергии из возобновляемых источников, инвестировала 50 миллионов долларов компания основателя Microsoft Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures совместно с инвестиционной компанией Криса Сакки Lowercarbon Capital.

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Платон Щукин
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