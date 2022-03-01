Оценена вероятность дефолта в России

Россия располагает значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада, заявил первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, вероятность дефолта по госдолгу сейчас крайне низкая. «Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8 процента ВВП)», — отметил он. По его словам, российское правительство располагает значительным объемом резервов, даже несмотря на частичную их блокировку со стороны Запада.

Золотовалютные резервы России размещены во Франции, в Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канаде. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2022 года составил 13,6 триллиона рублей (10,2 процента ВВП). Покатович напомнил, что даже если исключить из фонда активы, затронутые санкциями, все равно в нем остается «значительный объем средств».

«На депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 530,6 миллиарда рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — 138,434 миллиарда рублей, на отдельных счетах по учету средств фонда в Центробанке — 226,7 миллиарда китайских юаней, 405,7 тысячи килограммов золота в обезличенной форме и 266,1 миллиона рублей», — отметил эксперт.

Кроме того, есть ресурсы на казначейских счетах в виде свободных остатков, а также резервный фонд правительства. Покатович назвал низкой вероятность дефолта в России.

«Таким образом, учитывая существенный запас ликвидности и меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке, вероятность дефолта по долгу Российской Федерации объективно крайне низкая», — оценил эксперт.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.