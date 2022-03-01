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Детским садам в российском городе поступили сообщения о минировании

В Екатеринбурге начали проверять помещения детсадов из-за сообщений о минировании

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге начали проверять помещения и территории детских садов после сообщений о минировании. Об этом рассказал ТАСС представитель департамента образования администрации российского города во вторник, 1 марта.

Собеседник агентства заверил, что все спецслужбы оповещены о произошедшем. Он пояснил, что всего в Екатеринбурге работают 345 дошкольных учреждений.

Представитель городской администрации не назвал точного количества детсадов, в которые поступили сообщения о минировании.

Он добавил, что сообщение о минировании поступило в школу №145 в Екатеринбурге. Всех детей и сотрудников школы уже эвакуировали.

Ранее в Архангельске правоохранители проверяли 23 школы после сообщений о минировании.

Дети и учителя из 13 школ были эвакуированы.

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Анна Щербакова
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