Школам в российском городе поступили сообщения о минировании

В Архангельске началась эвакуация школ после сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

По данным агентства, информацию об угрозе взрыва получили 23 образовательные организации. Учреждения проверят сотрудники правоохранительных органов, 13 школ уже эвакуировали.

Ранее сообщалось, что неизвестный предупредил все московские суды об угрозе взрыва. Информация о минировании проверяется. По адресам выехали сотрудники правоохранительных органов.

Уточнялось, что злоумышленники также разослали угрозы во многие мировые судебные участки Москвы.