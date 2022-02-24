В Москве проверят информацию о минировании всех судов

Неизвестный предупредил все московские суды об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, информацию о минировании проверяют. По адресам выехали сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что злоумышленники также разослали угрозы во многие мировые судебные участки Москвы.

Ранее сообщалось, что МВД и ФСБ задержали подростков за серию ложных сообщений о минировании школ в Иваново. С января по февраль 2022 года на электронный почтовый ящик городской администрации поступали письма с террористическими угрозами в местных школах. Авторами оказались двое 13-летних подростков.