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В Москве проверят информацию о минировании всех судов

В Москве проверят информацию о минировании всех судов после сообщения неизвестного

Фото: АГН «Москва»

Неизвестный предупредил все московские суды об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, информацию о минировании проверяют. По адресам выехали сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что злоумышленники также разослали угрозы во многие мировые судебные участки Москвы.

Ранее сообщалось, что МВД и ФСБ задержали подростков за серию ложных сообщений о минировании школ в Иваново. С января по февраль 2022 года на электронный почтовый ящик городской администрации поступали письма с террористическими угрозами в местных школах. Авторами оказались двое 13-летних подростков.

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Мария Рубникович
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