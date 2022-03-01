Шойгу пообещал продолжить операцию на Украине до «достижения поставленных целей»

Российская спецоперация на территории Украины будет проводиться вплоть до того момента, когда будут достигнуты поставленные цели. Так ее продолжение оценил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС во вторник, 1 марта.

«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — подчеркнул министр в ходе селекторного совещания.

Ранее он также заявил, что российская армия не пытается оккупировать территорию Украины, а военные принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность мирного населения.

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно в четверг, 24 февраля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.