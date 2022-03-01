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Шойгу пообещал продолжить операцию на Украине до «достижения поставленных целей»

Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российская спецоперация на территории Украины будет проводиться вплоть до того момента, когда будут достигнуты поставленные цели. Так ее продолжение оценил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС во вторник, 1 марта.

«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — подчеркнул министр в ходе селекторного совещания.

Ранее он также заявил, что российская армия не пытается оккупировать территорию Украины, а военные принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность мирного населения.

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно в четверг, 24 февраля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.

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Варвара Кошечкина
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